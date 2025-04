Sieg bei Traditionsrennen: Schrettl trumpfte nach Soloflucht auf

Die Trofeo Cità di San Vendemiano ist ein traditionsreiches Nachwuchsradrennen, das seit 1947 in Norditalien in Szene geht. Seit Sonntag findet sich nun auch ein österreichischer Siegername in den Annalen wieder: Der Münsterer Marco Schrettl (Tirol KTM Cycling Team) triumphierte am Sonntag nach einer langen Soloflucht.