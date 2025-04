Hilfe in besonderen Situationen: Unterstützung für Tirols Bergretter

In Tirol wird die psychische Gesundheit der Bergrettung ernst genommen. Das Projekt „Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen"bietet gezielte Unterstützung für Einsatzkräfte. Eine Veranstaltung in Kitzbühel vermittelte wertvolle Einblicke.

Im Mittelpunkt stand der Austausch über den Umgang mit belastenden Einsätzen und der sensible Kontakt mit Angehörigen nach schweren Unfällen oder Todesfällen. Die Veranstaltung bot wertvolle Impulse und praxisnahe Einblicke in professionelles und menschliches Handeln in extremen Situationen.