Telfer Bad startet mit Angeboten für Einheimische in die Sommersaison

Telfs – Am 1. Mai beginnt im Telfer Bad die Sommersaison 2025. Die beliebte Freizeiteinrichtung der Marktgemeinde zählt zu den meistbesuchten Bädern Tirols. Im vergangenen Jahr zog sie über 191.000 Gäste an – ein Zuwachs von rund 12.000 Besuchern. Auch der Sauna-Bereich erfreute sich großer Beliebtheit, mit über 52.000 Eintritten. Das kombinierte Hallen- und Freibad samt Sauna-Bereich sei ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität in Telfs und der umliegenden Region, hieß es bei einem Pressetermin.