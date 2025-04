Rennradfahrer überschlägt sich in Absam bei Sturz auf Holzbrücke

Am Dienstag kam ein Rennradfahrer zu Sturz. Ein zweiter Rennradfahrer leistete sofort Erste Hilfe, im Anschluss wurde er von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Absam – Am Dienstagvormittag fuhren zwei Rennradfahrer in Absam über eine kleine Holzbrücke, um den Weißenbach zu queren. Beim Überqueren kam der hintere Radfahrer, ein 66-jähriger Österreicher, zu Sturz. Er überschlug sich und blieb verletzt auf der Brücke liegen. Der zweite Rennradfahrer leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 66-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)