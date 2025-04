Von Holz getroffen: Arbeiter (51) bei Abbrucharbeiten in Lermoos schwer verletzt

Der Mann wurde offenbar im Gesichts- und Schulterbereich schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus in Reutte eingeliefert.

Lermoos – Am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr waren mehrere Arbeiter in Lermoos mit dem Abbruch einer Holzbrücke über den Riegebach beschäftigt. Dabei wurden die Holzbohlen, also massivere Holzbretter, mit einem Radlader herausgebrochen. Eine der herausgebrochenen Bohlen traf dabei einen 51-jährigen Österreicher, der neben den Abbrucharbeiten stand. Er wurde von Holzteilen im Gesichts- bzw. Schulterbereich getroffen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)