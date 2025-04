Kunst trifft Geheimnis: Krassimir Kolevs Ausstellung im Kunstraum Leibl

Am 16. April öffnet der Kunstraum Leibl in Lienz seine Pforten für die Ausstellung „SECRETS“ des renommierten Künstlers Krassimir Kolev.

Lienz – Krassimir Kolev, ein expressionistischer Künstler, der von der Natur und dem menschlichen Dasein inspiriert wird, präsentiert seine neueste Serie „Secrets of the Rocks“. Die Werke, beeinflusst von der schwedischen Westküste, illustrieren ein imaginäres Spiel zwischen Himmel, Meer und Felsen in einem abstrakten Universum, wo Farben und Formen fiktive Geschichten erzählen. „Als Künstler sehe ich meine Aufgabe darin, in meinem Blick auf die Welt Geschichten zu entdecken und sie künstlerisch zu interpretieren“, erklärt Kolev.