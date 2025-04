Prinzessin Kate erlebt spirituelle Erfahrungen in der Natur

London - Prinzessin Kate empfindet nach eigenen Worten Erfahrungen in der Natur als spirituell. Das sagte die 43-jährige Königin in spe bei einem gemeinsamen Besuch mit Pfadfindern im Nationalpark Lake District im Nordwesten Englands am Dienstag. In einem Video, das auf Social Media verbreitet wurde, ist die Frau von Thronfolger Prinz William (42) beim Spaziergang mit dem obersten Pfadfinder des Landes, Dwayne Fields, zu sehen.

Kate ist Co-Präsidentin der Scouts, wie die Pfadfinder in ihrem Ursprungsland genannt werden. "Ich empfinde es als eine sehr spirituelle und emotional sehr intensive Erfahrung – eine Art Rückbesinnung, schätze ich – an solchen Orten", antwortet Kate auf Fields' Frage, wie es ihr in der Natur gehe. Die beiden sind mit jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern am Ufer von Lake Windermere zu sehen, dem größten See in England. Nicht jeder habe dieselbe Beziehung zur Natur, betonte Kate, für sie sei es ein Ort, an dem sie ein Gefühl des Friedens in einer sehr geschäftigen Welt finde.