Salmonellen-Gefahr bei Hummus von Wojnar‘s: Großrückruf für zahlreiche Produkte

Wien – Das Wiener Aufstrich- und Delikatessenunternehmen Wojnar‘s hat wegen Salmonellen-Gefahr nicht nur mehrere Sorten und Chargen seines Hummus zurückgerufen, sondern auch einen großen Teil seines Sortiments. Im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle seien im Rohstoff Tahin, der in mehreren Sorten Hummus und vielen weiteren Produkten verarbeitet wird, Salmonellen nachgewiesen worden, hieß es vom Unternehmen.

Die Produkte waren in Österreich vorübergehend in Filialen von Billa, Spar, Kröswang, Wedl, Kastner, Transgourmet, Eurogast, nöm Gast und Julius Kiennast sowie beim Hersteller selbst erhältlich gewesen. Sie können in den jeweiligen Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.