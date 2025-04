Tux – Ein 38-Jähriger wurde am Dienstag bei einem Skiunfall am Hintertuxer Gletscher verletzt. Der Pole verlor auf der roten Piste Nr. 1 die Kontrolle und stürzte rund fünf Meter über den Pistenrand in den Wald. Nachkommende Skifahrer setzten die Rettungskette in Gang.