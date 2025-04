Neuanfang statt Karriereende: Mit 37 startet Ex-Weltmeister Federspiel durch

Von wegen Rücktritt: Für Tirols Ex-Mountainbike-Weltmeister Daniel Federspiel geht es nach dem Straßenrad-Aus dieses Wochenende in Monaco auf dem Gravelbike neu los.

Imt – Wer Daniel Federspiel am Rad treffen will, der versucht es am besten in Imst. Rund um den Tschirgant. Und am besten tut man das jetzt auf Schotterstraßen, Forstwegen, Wurzelpfaden. Nur nicht auf der Straße. Denn die wird der ab Montag 38-jährige Ex-Mountainbike-Weltmeister in Zukunft mehr und mehr meiden.

Dort, wo Federspiel einst seine zweite große Karriere starten wollte, ging im vergangenen Jahr mit dem Ende des Welser Felbermayr-Radteams eine Tür zu. Doch anstatt die Karriere zu beenden machte er eine neue auf. Bei den Maloja Pushbikers fand der frühere Eliminator-Gesamtweltcupsieger und zweifache Weltmeister eine neue Heimat. Und eine neue Motivation. Nicht mehr auf den dünnen Rennrad-Reifen. Sondern auf dem Gravelrad.

„Was war das, was ich immer wollte“

„Richtig genial! Das war das, was ich immer wollte“, sagt Federspiel, als er gerade zwischen den Berg-Intervallen eine kurze Pause einlegt. Ein idealer Zeitpunkt, um ein wenig zu reflektieren. Über sechs Jahre Straßenrad-Karriere, von der sich „Feder“ mehr erhofft hatte als nun unter dem Strich übrig bleibt. „Ich habe es nie ganz umsetzen können, aus welchem Grund auch immer. Ich war oft verletzt, es hat nie ganz geklappt“, sagt der Versicherungs-Berater, der einst 2020 mit einem Café am Eingang ins Ötztal durchstarten wollte und später Insolvenz anmelden musste.

Der Vize-Staatsmeistertitel 2020 bleibt als Höhepunkt. Vielleicht auch deshalb, weil er seit langem mit Seh-Problemen kämpft, wenn er körperlich ans Limit geht. „Das ist nach wie vor noch so. Ich war bei vielen Ärzten, aber es noch keiner drauf gekommen, was das ist. Wenn ich richtig am Limit bin, muss ich noch mehr konzentrieren.“

Vorbild Alban Lakata