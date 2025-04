Expertin für tägliche Schul-Bewegung im "Regelunterricht"

Ein Schritt in diese Richtung sei die Einführung des neuen fächerübergreifenden Unterrichtsprinzips "Gesundheitsförderung und Gesundheitserziehung" - daher relevant für alle Pflichtgegenstände - gewesen. Dieses müsse nun jedoch mit verbindlichen Inhalten gefüllt und flächendeckend im Regelunterricht realisiert werden. Alle Lehrpersonen - nicht nur jene für Sport - sollten jedenfalls künftig grundlegendes Wissen zu Bewegung und Ernährung als Gesundheitsressource in ihre Fächer integrieren. "Im Biologieunterricht könnte der Zusammenhang von Stoffwechsel bei Aktivität oder Inaktivität behandelt werden, und im Mathematikunterricht könnten entsprechende Kalorienberechnungen durchgeführt werden", schlug Wirnitzer exemplarisch vor. Ziel sei, dass sich bei Schülerinnen und Schülern über die neun Pflichtschuljahre hinweg ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis entwickeln könne.

Neben einem strukturellen Ausbau von Bewegung und Sport sowie Gesundheitsbildung im Lehrplan, sind laut Wirnitzer auch Reformen in der universitären Ausbildung von Lehrkräften und Medizinern notwendig: Ein Basismodul wie "Power of Lifestyle", mit Lehrveranstaltungen wie z. B. "Bewegung ist Medizin" oder "Nahrung als Medizin", könne Studierende besser auf komplexe Anforderungen vorbereiten. Fort- und Weiterbildungsangebote für bereits tätige Lehrpersonen und medizinische Fachkräfte seien ebenso notwendig, um Synergien zwischen den Disziplinen zu schaffen.

Die Schule sei ein idealer Ort, um frühzeitig einem ungesunden Lebensstil gegenzusteuern, unterstrich die Sportpädagogin - mit mehr Bewegung und Sport als Ausgangspunkt, besserer Ernährungskompetenz und einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz auf allen Bildungsebenen. Die als Hochschulprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Tirol tätige Wirnitzer leitet das Fachdidaktik-Team "Bewegung, Sport & Gesundheit" und ist darüber hinaus Studienleiterin. Seit Jahren erforscht sie dabei die Wechselwirkungen zwischen Bewegung, Ernährung und Bildung - mit Fokus auf Kinder und Jugendliche. Ihre Studien würden bewusst im Schulsport ansetzen, denn dort, so die Tirolerin, liege der Grundstein als Schlüssel zu nachhaltiger Gesundheitskompetenz.

Besonders wichtig sei ihr der "ganzheitliche sowie gleichzeitige Blick" auf Bewegung und Ernährung. Eine Kombination, die in internationalen Studien - wie etwa der HBSC-Erhebung der Weltgesundheitsorganisation WHO - bisher kaum berücksichtigt werde. In ihren eigenen Untersuchungen versuche sie diese Lücke zu schließen - auch unter Berücksichtigung nachhaltiger Ernährungsformen und sozialer Faktoren: "Menschen mit höherem Bildungsniveau haben nämlich in der Regel auch einen besseren Gesundheitsstatus", erklärte Wirnitzer.