Gegen Autoheck geprallt: 15-jähriger Mopedfahrer bei Unfall in Völs verletzt

Völs – Am frühen Dienstagabend kam es auf der Innsbrucker Straße in Völs zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Mopedfahrer verletzt wurde. Eine 29-jährige Österreicherin war gegen 18.45 Uhr mit ihrem Auto in westlicher Richtung unterwegs, als sie aufgrund des Verkehrs anhalten musste.