Reinhold Bilgeri präsentiert neuen Roman in Imst: „Das Gewissen der Tauben“

Der Vorarlberger Sänger, Autor und Regisseur stellt am 29. April in der Stadtbühne Imst sein neues Buch vor.

Imst – Am 29. April wird in Imst ein literarischer Höhepunkt erwartet: Reinhold Bilgeri, der vielseitige Künstler und Bestsellerautor, stellt seinen neuen Roman „Das Gewissen der Tauben“ vor. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr in der Stadtbühne Imst statt.