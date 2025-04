Einfühlsamer Kurs „Letzte Hilfe“ im Ötztal: Umgang mit Krankheit und Sterben

Längenfeld – Im Sprengel Ötztal findet am 24. April ein besonderer Kurs statt, der sich mit dem Umgang von Krankheit und Sterben im eigenen Umfeld befasst. Von 15 bis 19 Uhr haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit den Bedürfnissen und Wünschen von Menschen in deren letzten Lebensphase auseinanderzusetzen.

Der Kurs vermittelt nicht nur Basiswissen und Orientierung, sondern eröffnet auch den Raum für offenen Austausch über ein oft tabuisiertes Thema. Natalie Schöpf, Pflegedienstleiterin des Sprengels Ötztal, betont: „Erste Hilfe ist selbstverständlich, aber es gibt viele Fragen, wenn ein Mensch auf seinem letzten Weg ist. Wie kann man helfen und was ist wichtig zu beachten?“

Der Kurs findet im Tagesbetreuungsraum des Sprengels Ötztal in Unterlängenfeld 78, 6444 Längenfeld statt. Wegen der begrenzten Plätze wird um Anmeldung gebeten. Interessierte können sich per E-Mail an info@sprengel-oetztal.at oder telefonisch unter 0664/132 93 99 anmelden. Freiwillige Spenden sind willkommen.