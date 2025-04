Eismaschine fing Feuer: Feuerwehren rückten in Innsbrucker Innenstadt aus

Innsbruck – Feuerwehrsirenen waren am Mittwochvormittag in der Innsbrucker Innenstadt zu hören. In einer Eisdiele am Marktgraben brannte eine Eisrührmaschine, berichtete die Leitstelle Tirol. Gegen 10.30 Uhr rückten sechs Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hötting aus.