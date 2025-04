Drei Spielstätten und viel Musik: St. Johann zelebriert in der Osterzeit Barockmusik bei neuem Festival

Bis zum 26. April findet in St. Johann erstmals ein Barockmusikfestival statt. An unterschiedlichen Orten können Musik- und Kulturinteressierte den Konzerten beiwohnen.

St. Johann i.T. – Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber, Georg Friedrich Händel oder Antonio Vivaldi: Sie alle gastieren zu Ostern in St. Johann. Genauer: Ihre Kompositionen, vorgetragen von namhaften KünstlerInnen und Ensembles. Denn erstmals findet heuer in der Osterzeit ein Barockmusikfestival in St. Johann statt. Gespielt wird in der Dekanatspfarrkirche, in der Spitalskirche St. Nikolaus bei der Weitau sowie im Pfarrsaal.

Die KünstlerInnen beim Festival

Am Mittwoch, 16. April, gibt‘s „Bach – Brass & more“ in der Spitalskirche St. Nikolaus bei der Weitau, gespielt vom Ensemble „Paris Lodron“ aus Salzburg, gemeinsam mit Sopranistin Waltraud Nagl. Danach folgen die „Rosenkranzsonaten“ von Heinrich Biber. Sie werden am Ostermontag (21. April) von Annegret Siedel (Solovioline) und Hans-Josef Knaust (Cembalo) vorgetragen. Vor dem Konzert gibt es eine Werkeinführung von Bernadeta Czapraga von der Universität Mozarteum Salzburg.

Der „Leukentaler Dom“, wie die Dekanatspfarrkirche auch genannt wird, gilt als eine der schönsten Barockkirchen des Tiroler Unterlandes. © Theresa Aigner

Am 23. April folgt ein Konzert unter freiem Himmel, gespielt wird die „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel, interpretiert von der Bundesmusikkapelle St. Johann. Videokünstler Wolfgang Hofer bespielt dabei die Dekanatskirche mit Feuerbildern, auch die örtliche Schützenkompanie wird zum Ehrensalut vor Ort sein.

Vivaldi und virtuose Blockflöten zum Abschluss