Wenn eine Wiener Luxus-Lady auf eine Tiroler Almbäuerin trifft

Das Schwazer Literaturforum lädt zu einer Lesung mit Katharina Köller. Ihr neuer Roman „Wild Wuchern“ handelt von zwei eigensinnigen Frauen und ihren Aufbruch in ein neues Leben.

Schwaz – Das Literaturforum Schwaz präsentiert einen literarischen Abend der besonderen Art: Die renommierte Autorin Katharina Köller wird am 23. April 2025 um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Schwaz aus ihrem neuen Roman „Wild Wuchern“ lesen. Die Veranstaltung verspricht spannende Einblicke in eine faszinierende Geschichte, die von zwei starken Frauen und ihrem Kampf um Identität und Freiheit erzählt.