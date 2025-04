Vogelhaus aus Achenkirch fliegt an die Spitze: SeneCura Sozialzentrum Annakirchl triumphiert beim Kreativwettbewerb

BewohnerInnen der SeneCura Häuser in ganz Tirol nahmen an einem österreichweiten Wettbewerb teil, um das schönste selbst gebastelte Vogelhäuschen zu kreieren. Jede Einrichtung arbeitete gemeinsam an einem Vogeldomizil, das von einer fachkundigen Jury bewertet wurde. Das SeneCura Sozialzentrum Annakirchl überzeugte die Jury mit einem kunstvollen Vogelhaus und sicherte sich den ersten Platz. Die Sozialzentren in Kirchberg und Eben belegten die Plätze zwei und drei.