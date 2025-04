Kunst in Schwaz: Maurizio Bonato im Rabalderhaus

Der Künstler, geboren 1953 in Ala (Italien) und wohnhaft in Innsbruck, schloss 1981 sein Studium der Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck ab. Seitdem ist er Mitglied der Tiroler Künstlerschaft. Bonato ist bekannt für seine Arbeiten im öffentlichen Raum und seine Projekte im Bereich Kunst am Bau. Seine Werke wurden sowohl im Inland als auch international ausgestellt.