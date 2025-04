Nach illegalen Parteispenden: An welche Obdachlosenvereine die 5000 Euro nun gehen

Wien, Innsbruck – Vergangenes Jahr erhielt der Rechnungshof insgesamt 5.067,89 Euro an unzulässigen Spenden. Diese sollen nun an Obdachlosenhilfen weitergegeben werden.

Unter den Begünstigten ist auch ein Tiroler Verein: 1689,30 Euro gehen an den Verein für Obdachlose in Innsbruck. Dieselbe Summe erhält die Oberösterreichische Tafel. Über 1689,29 Euro darf sich die Vinzenzgemeinschaft Benedict Labre – VinziDorf Graz freuen.

Die Grünen: Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) hielt in seiner Entscheidung vom 15. April 2024, GZ 2023-0890.280/UPTS/Grüne, fest, dass die politische Partei „Die Grünen“ in Bezug auf die ohne Zahlung von Zinsen erfolgte Rückzahlung einer offenen Verbindlichkeit an den Grünen Parlamentsklub im Jahr 2021 eine unzulässige Spende gemäß § 6 Abs. 6 Z 1 PartG angenommen hat. Im Jahr 2022 zahlte die Partei „Die Grünen“ die offene Verbindlichkeit – wiederum ohne Zinsen – an den Grünen Parlamentsklub zurück. Die nichtbezahlten Zinsen in Höhe von 4.643,89 Euro leiteten die Grünen im Jahr 2024 an den Rechnungshof weiter.