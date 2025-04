Pecken is back: Am Lienzer Stadtmarkt wird Ostern mit dem Promi-Eierpecken gefeiert

In der Karwoche lockt der Lienzer Stadtmarkt mit längeren Öffnungszeiten, Osterköstlichkeiten und liebgewonnenen Traditionen.

Lienz – Besonders zu Ostern erweitern die Marktstandbetreiber ihr Sortiment mit Schmankerln, die perfekt auf die Feiertage abgestimmt sind. Am 18. und 19. April bieten die Stände alles von Osterschinken, der gekocht oder im Brotteig serviert wird, über Biskuitlämmer und Reindlinge bis zu Osterpinzen. Auch frisch geräucherte Forellen am Fischstand versprechen Gaumenfreuden. Am Karsamstag verwöhnt der Marktwirt die Besucher mit einer traditionellen Osterjause.