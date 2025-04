Radfahrerin bei Kollision mit Auto in Hippach verletzt

Gegen 12.50 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Auto von Hippach in Richtung Laimach unterwegs. An einer Kreuzung wollte er links abbiegen und hielt deshalb an. Eine Rennradfahrerin, die hinter ihm herfuhr, dürfte laut Polizei den stehenden Wagen übersehen haben. Die 33-Jährige prallte gegen das Heck des Fahrzeugs.