Jägerverband Imst lädt zur Bezirks-Trophäenschau

Am 26. und 27. April sind die Jagderfolge in den Imster Jagdgebieten zu besichtigen. Bezirksjägermeister Klaus Ruetz verspricht auch ein kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm.

Imst – Der Gelnthof in Imst steht am letzten Aprilwochenende ganz im Zeichen der Jagd: Der Tiroler Jägerverband veranstaltet dort die traditionelle Bezirkstrophäenschau. Am 26. und 27. April laden die Jäger des Bezirks zur Besichtigung und zum geselligen Beisammensein.