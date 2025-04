„Lichtblicke“ auf tt.com: Marianne Hengl trifft Abt Leopold im Stift Wilten

Leopold Baumberger studierte erst einmal Pharmazie in Graz, arbeitete als Apotheker. Der Gedanke, Priester zu werden, sei schon länger da gewesen. „Aber zur Maturazeit war das noch nicht ganz ausgereift.“ Gegen Ende des Studiums sei der Gedank­e wieder aufgetaucht und er trat ins Priesterseminar in Linz ein. Zum Theologiestudium kam er dann nach Innsbruck, wo er im Stift Wilten „hängengeblieben“ ist.

Für Abt Leopold ist der Kontakt zu den Menschen außerhalb der Klostermauern sehr wichtig. In der Hektik des Alltags sei es wichtig, kleine Inseln der Ruhe zu schaffen, in denen sich Menschen wieder spüren können. Und er erklärt, wie wichtig Authentizität ist: „Was echt ist, hat Strahlkraft. Was künstlich ist, verliert an Wirkung.“