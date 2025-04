Erster Ladies Walk & Run in Lienz: Gemeinsam in Bewegung kommen

Am 10. Mai 2025 wird der erste Ladies Walk & Run in Lienz stattfinden. Schon vorher können Frauen sich jeden Mittwoch gemeinsam vorbereiten.

Lienz – Am 10. Mai 2025 wird der erste Ladies Walk & Run in Lienz stattfinden, eine Initiative der Sportunion Raiffeisen Lienz in Zusammenarbeit mit dem Frauenzentrum Osttirol. Diese Veranstaltung soll Frauen aller Altersgruppen und Fitnesslevels eine entspannte Möglichkeit bieten, sich ohne Wettbewerbsdruck zu bewegen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

Der Rundkurs, der eine Länge von einem Kilometer hat, beginnt am Stadion und führt durch den Draupark. Zwischen 10.00 und 12.00 Uhr können die Teilnehmerinnen selbst entscheiden, wie oft sie die Strecke absolvieren möchten – es gibt keine Zeitmessung. Jede kann ihren Erfolg danach im Stadion feiern, egal ob sie eine oder mehrere Runden gelaufen ist.

Treffpunkt jeden Mittwoch am Peggetzsteg

Das Ziel dieses Events ist es, Frauen in Bewegung zu bringen, den Austausch zu fördern und einen unkomplizierten Zugang zu Sport und Gemeinschaft zu bieten. Inklusion und Freude stehen dabei im Mittelpunkt. Bereits im Vorfeld können Interessierte an einem Vorbereitungstraining teilnehmen. Jeden Mittwoch um 18 Uhr treffen sich Frauen am Peggetzsteg, um sich unter professioneller Anleitung sportlich zu stärken. Die genauen Termine sind auf der Webseite www.sportunion-lienz.at verfügbar.