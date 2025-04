Aus für Frau Stockl bei den „Rosenheim-Cops“: Marisa Burger hat schon neue Aufgabe

„Es gabat a Leich!“ wird man in der 25. Staffel der „Rosenheim-Cops“, die aktuell gedreht wird, ein letztes Mal hören. Denn wie berichtet, verlässt Schauspielerin Marisa Burger, bekannt für ihre Rolle als Miriam Stockl die beliebte TV-Serie.

Seit unglaublichen 25 Jahren waren die „Rosenheim-Cops“ Marisa Burgers Hauptberuf. Was genau sie danach vorhat, hat sie noch nicht verraten. Sie freue sich jedenfalls darauf, ihr Repertoire zu erweitern und neue Herausforderungen anzunehmen.

Eine neue Aufgabe kündigte die 51-Jährige aber nun auf Instagram an. So ist die Schauspielerin als Jury-Mitglied bei der „Biennale Bavaria International“, dem Internationalen Festival des Neuen Heimatfilms, dabei. „Ich freue mich, dass ich heuer wieder dabei sein darf“, erklärt sie. Für Burger ist das keine Premiere, denn bereits vor zwei Jahren war sie Teil der Jury, in der sie die Kategorie „Spielfilm“ verantwortete.