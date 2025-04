Wunder von Madrid blieb aus, Inter ließ Bayerns Traum vom „Finale dahoam“ platzen

Das Finale der Champions League 2025 in München steigt ohne Gastgeber FC Bayern. Gegen Inter Mailand kam am Mittwoch im San Siro das Aus. ÖFB-Kapitän David Alaba und Real Madrid konnten das 0:3 aus dem Hinspiel gegen Arsenal nicht aufholen.

Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Rekordmeister kam im Rückspiel bei Inter Mailand nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus und verpasste damit nach dem 1:2 im ersten Duell ein mögliches Halbfinale gegen den FC Barcelona mit Ex-Coach Hansi Flick. Auch der Traum vom Finale in München am 31. Mai ist damit geplatzt.

Im Mailänder San-Siro-Stadion brachte Torjäger Harry Kane die Bayern zunächst in der 52. Minute in Führung, doch Inter drehte durch Tore von Lautaro Martinez (58.) und Benjamin Pavard (61.) das Spiel. Der Ausgleichstreffer von Eric Dier (76.) war für die Münchner zu wenig.

Einige gute Gelegenheiten vergab Bayern-Ikone Thomas Müller, der dieses Mal in der Münchner Startelf stand. Mit seinem 163. Spiel in der Königsklasse zog er mit Weltstar Lionel Messi gleich. Nur Cristiano Ronaldo mit 183 Spielen und Spaniens Ex-Nationaltorhüter Iker Casillas (177) haben mehr Partien in der Champions League absolviert. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer spielte bei den Bayern bis zur 84. Minute, Marko Arnautovic sah bei den Gastgebern auf der Ersatzbank Gelb.