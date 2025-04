Selenskyj wirft Witkoff Übernahme russischer Positionen vor

Am Donnerstag beriet Witkoff gemeinsam mit US-Außenminister Marco Rubio in Paris mit ranghohen Vertretern Europas und der Ukraine. In der französischen Hauptstadt wird über Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine beraten. Donnerstagabend stieß auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu den Gesprächen. Neben den USA, Frankreich und der Ukraine sind auch Vertreter Deutschlands und Großbritanniens bei den Gesprächen mit dabei.