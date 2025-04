US-Außenminister Rubio telefoniert mit Lawrow

US-Außenminister Marco Rubio hat am Donnerstag nach Angaben seines Ministeriums mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow telefoniert. Man habe allen Seiten bei dem Treffen in Paris das Angebot für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine präsentiert, hieß es weiter. Nun müssten alle Seiten bereit sein, einzuwilligen. Frankreich zeigte sich nach den Gesprächen zufrieden. Élysée-Kreise sprachen im Anschluss von einem "exzellenten Austausch".