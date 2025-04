Einbrecher waren am Mittwoch in Schwaz am Werk, berichtet die Polizei. Zwischen 8 Uhr Früh und 8 Uhr am Abend verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einer Wohnung. Vermutlich öffneten sie die Tür mit einem Ziehfix-Zylinder. Gestohlen wurden Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. (TT.com)