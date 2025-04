Trump-Regierung droht mit harten Maßnahmen gegen Harvard-Universität

Washington – Die amerikanische Elite-Universität Harvard könnte wegen ihres Widerstands gegen US-Präsident Donald Trump ihre Steuerbefreiung und das Recht verlieren, ausländische Studierende zu immatrikulieren. Die Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem, hat Unterlagen über – wie sie es nannte – „illegale und gewalttätige Aktivitäten“ ausländischer Studentenvisumsinhaber angefordert. Außerdem kündigte sie die Streichung von Zuschüssen in Höhe von 2,7 Millionen Dollar an.

Noem erklärte am Mittwoch, sie habe die Unterlagen in einem Brief an die Universität bis zum 30. April angefordert. „Und wenn Harvard nicht nachweisen kann, dass es seinen Berichtspflichten in vollem Umfang nachkommt, wird die Universität das Privileg verlieren, ausländische Studierende einzuschreiben“, drohte sie.