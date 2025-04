Schwerer Unfall in Imst: Autofahrer prallte heftig gegen geparkten Wagen

In der Franz-Xaver-Renn-Straße in Imst kam es am Mittwochabend zu einem schweren Autounfall. Laut Polizei fuhr ein 36-Jähriger gegen 19.15 Uhr vom Sonnenparkplatz in Richtung Mittelschule Oberstadt. Er geriet auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug, das dadurch etwa 20 bis 25 Meter weggestoßen wurde.