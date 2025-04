Israel will einen großen Teil des Gazastreifens dauerhaft besetzen

Tel Aviv – Israel will die besetzten Gebiete im Gazastreifen dauerhaft kontrollieren. Das sagte Verteidigungsminister Israel Katz. Offiziell kämpft die israelische Armee dort gegen die Terrororganisation Hamas und für die Freilassung der israelischen Geiseln. Katz stellte jedoch klar, dass Israel auch nach dem Ende des Kriegs in dem Küstenstreifen bleiben wird.

Die Armee werde keine Gebiete mehr räumen, sagte er. Sie werde in den „Sicherheitszonen“ bleiben und einen Puffer zwischen feindlichen Kämpfern und Israel bilden. Dies gelte „in jeder vorübergehenden oder dauerhaften Realität“ im Ga­za­strei­fen sowie im Libanon und in Syrien, wo Israel ebenfalls strategische Positionen hält.

Laut UNO und Medien hat Israel etwa ein Drittel des Gazastreifens erobert und zur Sperrzone erklärt. Dabei geht es nicht allein um Pufferzonen entlang der Grenze, sondern auch um Korridore, die das Palästinensergebiet in mehrere Teile zerschneiden. Für ein weiteres Drittel des Küstenstreifens gilt eine Evakuierungsanordnung.

Das bedeutet, dass für mehr als zwei Millionen notleidende Palästinenser nur ein Drittel des Ga­za­strei­fens bleibt, der kleiner als Wien und weitgehend zerstört ist (siehe Grafik). Daneben wurden in vielen Gebieten gezielt Häuser, Ackerflächen und Infrastruktur zerstört, um sie unbewohnbar zu machen, berichteten israelische Menschenrechtler.

Dazu kommt, dass Israel seit Anfang März keine humanitäre Hilfe mehr zulässt. Verteidigungsminister Katz versicherte den rechtsradikalen Koalitionspartnern, dass es dabei bleibt. „Niemand lässt unter den gegenwärtigen Umständen Hilfe in den Gazastreifen, und wir bereiten uns auch nicht darauf vor“, zitierte ihn Haaretz.

Offiziell will Israel mit der Maßnahme den Druck auf die Hamas erhöhen, die Geiseln freizulassen. Doch sie trifft vor allem Zivilisten und kann ein Kriegsverbrechen darstellen. Zugleich wirbt Israel für eine „freiwillige“ Ausreise aus dem Gazastreifen, was zu den Plänen von US-Präsident Donald Trump passt. Dieser hat angekündigt, den Gazastreifen in die „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln – ohne Palästinenser.