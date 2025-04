Marterbauer meldet höheres Defizit nach Brüssel: EU-Verfahren nicht abzuwenden

Wien - Es war ein großer Streitpunkt in den Koalitionsverhandlungen: Soll die österreichische Regierung versuchen, ein EU-Defizitverfahren zu vermeiden? Und wenn ja: Wie soll sie das tun? Nun steht fest: Die Frage stellt sich nicht mehr. Das Finanzministerium veröffentlichte am Donnerstag die aktuelle Budgetschätzung für das heurige Jahr. Mit einem gesamtstaatlichen Defizit von 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wird das von der EU erlaubte Limit von drei Prozent damit klar verfehlt. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) geht davon aus, dass ein Defizitverfahren nicht mehr abzuwenden sei.

In absoluten Zahlen fehlen Bund, Länder und Gemeinden im heurigen Jahr mit dieser aktuellen Prognose mehr als 20 Milliarden Euro. Das bisher von der neuen Dreierkoalition vereinbarte Sparpaket will Marterbauer aber nicht verschärfen. Heuer wollen ÖVP, SPÖ und NEOS 6,4 Milliarden Euro einsparen, im kommenden Jahr 8,7 Milliarden Euro.

Einsparen müssen auch die Ministerien in ihren jeweiligen Bereichen. Die Verhandlungen darüber laufen auch in der Karwoche. Am 13. Mai will Marterbauer mit seiner Budgetrede dem Parlament das erste türkis-rot-pinke Doppelbudget für 2025 und 2026 präsentieren.