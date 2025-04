Schwere Unwetter in Norditalien: Mann in Haus ertrunken, zwei Vermisste

Starker Wind und heftige Niederschläge führten in Teilen Norditaliens zu Verwüstungen. Ein 92-Jähriger ertrank in seinem Haus. Ein Vater und sein Sohn wurden mit dem Auto von den Wassermassen weggerissen und werden vermisst. Auch der Süden ist von den Unwettern betroffen.

Kurz vor Ostern ist Norditalien von schweren Unwettern heimgesucht worden. Betroffen waren am Donnerstag vor allem Piemont, Ligurien, die Lombardei, sowie Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien.

In der Provinz Vicenza wurde ein Auto mit einem Vater und seinem Sohn an Bord vom Wasser eines Flusses weggerissen, der über die Ufer trat. Die beiden Männer werden von Feuerwehrmannschaften auch mithilfe von Drohnen gesucht, berichteten italienische Medien am Freitag.

Ein 92-jähriger Mann wurde am Donnerstag in einem Dorf in der Nähe von Turin tot aufgefunden. Er ertrank, nachdem er in seinem Haus von den Wassermassen eingeschlossen worden war.

📽️ Video | 92-Jähriger ertrinkt bei Starkregen

Notstand im Piemont

In Piemont mussten wegen Erdrutschen infolge heftiger Niederschläge einige Straßen und Bahnverbindungen gesperrt werden, was erhebliche Probleme verursachte. Die Behörden riefen den Notstand aus. Auf einer wichtigen Zugverbindung zwischen Italien und der Schweiz, der Simplon-Linie, wurde der Bahnverkehr eingestellt.

In der Bergortschaft Giaveno im Piemont wurden einige Häuser infolge von Erdrutschen evakuiert, wie italienische Medien berichteten. Nach heftigen Niederschlägen ist der Pegel des Lago Maggiore, dem zweitgrößten See Italiens, stark gestiegen. In der piemontesischen Provinz Alessandria trat der Po, der längste Fluss Italiens, über die Ufer.

Von Brückensperren bis Überschwemmungen

In der 35.000-Einwohner-Stadt Pinerolo, etwa 60 Kilometer von Turin entfernt, empfahl die Gemeindeverwaltung der Bevölkerung, zu Hause zu bleiben. Dort wurden zwei Brücken gesperrt, weil ein Fluss über die Ufer zu treten drohte.

In Mailand wurden wegen der starken Winde die städtischen Parks geschlossen. In der Finanzmetropole musste die Feuerwehr wegen Überschwemmungen wiederholt ausrücken. Heftige Niederschläge wurden auch in Friaul gemeldet. In Triest erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von über 120 Stundenkilometern. Das schlechte Wetter soll in Italien auch über Ostern anhalten, meldeten Meteorologen.

Im Aostatal an der Grenze zu Frankreich waren über 7.000 Haushalte in 37 Gemeinden ohne Strom.

📽️ Video | Berichte über Tornados: Italien im Unwetter-Chaos

Auch der Süden Italiens betroffen

Das schlechte Wetter mit Niederschlägen und starken Winden belastete auch Süditalien. Fünf Flugzeuge konnten am Donnerstagvormittag wegen des starken Schirokko-Windes nicht in der Hafenstadt Bari landen und wurden auf den Flughafen Brindisi umgeleitet, darunter auch eine von Wien-Schwechat gestartete AUA-Maschine.

Die Passagiere wurden von Brindisi mit dem Bus nach Bari gebracht, teilte die Betreibergesellschaft des Flughafens Bari mit. Der AUA-Rückflug nach Wien wurde nach Angaben des Flughafens Bari gestrichen. (TT.com, APA)