Wie viel muss Schultz zahlen? Geheimer Deal um Kalser Bergbahnen

Kals – Im jahrelangen Streit um die Abtretung von Bergbahn-Anteilen der öffentlichen Hand an die Schultz Gruppe gibt es nun offenbar eine Einigung. 2008 hatte sich die Osttirol Invest (OIG) – sie gehört der Felbertauernstraße-Aktiengesellschaft sowie dem Land Tirol – mit knapp 6 Millionen Euro an den Kalser Liften in Osttirol beteiligt. 2018, also zehn Jahre später, trat die OIG ihren 25-prozentigen Lifte-Anteil an die Schultz Gruppe ab, ohne dass im Gegenzug Geld fließen musste. Nach öffentlichem Druck zog die OIG vor knapp drei Jahren vor Gericht, um die Gelder für den Lifte-Anteil – nun waren es 5,7 Millionen Euro – von der Schultz Gruppe einzufordern.