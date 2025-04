Sohn war nicht in Gondel: Wandergruppe vergaß Vierjährigen auf Berg

Eine Ausflügler-Gruppe vergaß am Mittwoch ein vier Jahre altes Kind auf dem Grünberg in Gmunden. Erst im Tal bemerkte die Mutter des Buben sein Fehlen. Die Polizei brachte das Kind schließlich unversehrt ins Tal.

Gmunden – Eine Ausflügler-Gruppe hat am Mittwoch einen Vierjährigen auf dem Grünberg in Gmunden vergessen. Alle anderen – vier Erwachsene und acht weitere Kinder – waren mit der Seilbahn ins Tal gefahren, im allgemeinen Tumult war das Fehlen des Kleinen offenbar nicht aufgefallen. Erst im Tal bemerkte die Mutter, dass ihr Sohn nicht mit in der Gondel war, berichtete die Polizei, die schließlich für ein Happy-End sorgte.