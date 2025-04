Große Erfolge: Kitzbühel ehrt seine erfolgreichen Sportler des Jahres 2024

Kitzbühel – In einer feierlichen Zeremonie wurden die besten Athleten des Jahres 2024 kürzlich in Kitzbühel geehrt. Die Veranstaltung, die im eleganten Ambiente des Schlosshotels Kitzbühel/Arosa stattfand, brachte die sportlichen Glanzlichter der Region ins Rampenlicht. Bürgermeister Klaus Winkler und Sportreferent Philipp Radacher verliehen den Gewinnern ihre Auszeichnungen. Beeindruckend war die Anzahl der Geehrten, die die hohen Anforderungen erfüllten, darunter mindestens einen Tiroler Meistertitel.

Lara Wagner, die im Biathlon brilliert, wurde zur Sportlerin des Jahres gekürt. Joseph Salvenmoser, der im Windsurfen Erfolge feierte, erhielt den Titel des Sportlers des Jahres. Als Mannschaft des Jahres setzten sich die Fußballer des FC Eurotours Kitzbühel durch, die mit ihrem Meistertitel in der Tiroler Regionalliga den Aufstieg in die Regionalliga West schafften. Ein besonderer Preis für langjährige herausragende Leistungen ging an den 1. Nordtiroler Trabrennverein Kitzbühel.