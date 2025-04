Tiroler Polizei kündigt Aktion scharf für das Osterwochenende an

Innsbruck – 26 Verkehrsunfälle mit 34 verletzten Beteiligten: So lautete die Bilanz des Osterwochenendes im Vorjahr in Tirol. Wenn es nach der Polizei geht, soll das heuer besser werden. Daher appelliert Enrico Leitgeb, Leiter der Polizei-Verkehrsabteilung, an die Auto- und Motorradlenker, die Regeln einzuhalten und defensiv zu fahren. Zusätzlich kündigt die Polizei wie alle Jahre auch für das kommende Wochenende eine Aktion scharf an. Und die soll sich bei gutem Wetter vor allem gegen undisziplinierte Motorradfahrer richten. Außerdem ist vor allem in Richtung Süden mit Verkehrsbehinderungen und Staus zu rechnen.