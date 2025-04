Tiwag informiert in Imst über den neuen Pumpspeicher Versetz

Der Landesenergieversorger veranstaltet am 25. April einen Infomarkt im „novum“ in Imst, um umfassend über den geplanten Pumpspeicher Versetz zu informieren.

Ende März hat die Tiwag das Projekt zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Über 40 Gutachter werden das Vorhaben intensiv prüfen, um die Umweltverträglichkeit sicherzustellen. Der Infomarkt bietet eine Plattform, um detaillierte Informationen und Einsichten in das Projekt zu erhalten.

Die ExpertInnen der Tiwag stehen am 25. April von 16 bis 19 Uhr im „novum“ in der Pfeiffenberger Straße 8 bereit, um Fragen zu beantworten und Diskussionen zu führen. BesucherInnen haben die Gelegenheit, sich an verschiedenen Infoständen über ökologische Aspekte, Speichersicherheit, Hochwasserschutz und die Baustellenabwicklung zu informieren. Zudem werden die regionalwirtschaftlichen Impulse und der Ablauf der UVP erläutert.