Seilbahnunfall auf Berg bei Neapel: Drei Todesopfer

In der süditalienischen Ortschaft Castellammare di Stabia bei Neapel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Seilbahnunfall gekommen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, eine Person wurde schwer verletzt. Eine weitere Person wurde noch vermisst, wie aus einer vorläufigen Bilanz der Rettungseinheiten hervorging. Ein Kabel der Seilbahn, die Besucher von Castellammare di Stabia zur Spitze des Bergs Faito auf etwa 1200 Meter führte, riss.

Die Kabine, die der Bergstation am nächsten war und in der sich fünf Menschen befanden, löste sich und stürzte in einen Abgrund. Die Rettungsarbeiten waren am frühen Abend noch im Gange. Die Bergungsarbeiten wurden von dichtem Nebel und schlechtem Wetter erschwert. Zwei weitere Kabinen, in denen sich 16 Personen befanden, hingen in der Luft. Die 16 Menschen wurden mit Seilen gerettet.