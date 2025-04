Nach Ostern wieder Kompetenztestungen an Volksschulen

Zwischen 23. April und 23. Mai wird in den 3. und 4. Klassen der Volksschulen wieder die individuelle Kompetenzmessung Plus (iKM PLUS) durchgeführt. Dabei wird überprüft, ob die Schülerinnen und Schüler in Deutsch (Lesen) und Mathematik über die vorgesehenen Fähigkeiten verfügen. Die Ergebnisse haben keinen Einfluss auf die Noten, für Lehrerinnen und Lehrer sollen sie die Basis für individuelle Fördermaßnahmen sein.

Bei der iKM Plus wird geprüft, wieweit die seit 2009 zusätzlich zum Lehrplan geltenden Bildungsstandards jeweils erreicht werden. Der verpflichtende Teil, das sogenannte Basismodul, dauert jeweils 45 Minuten. Zusätzlich bietet das zuständige Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) auch sogenannte "Fokusmodule" an, durch die das Lehrpersonal freiwillig vertiefend anschauen kann, wo ein Schüler oder eine Schülerin konkret besondere Schwächen oder Stärken hat.

Ausnahme: Für Schüler, die bei den iKM PLUS in Deutsch (Lesen) die Bildungsstandards nicht erreichen, sind die Fokusmodule in der Schwierigkeitsstufe "leicht" verpflichtend. In sogenannten Bonusmodulen können die Lehrer zusätzliche Bereiche wie das Sprachverständnis oder (in der 7./8. Schulstufe) die Kompetenzen in Biologie und Physik abfragen.