Vom Barbie-Universum ins Weltall: Dieser Hollywood-Star wird Teil von Star Wars

Hollywood – Ryan Gosling übernimmt eine Rolle in einem neuen „Star Wars“-Film. Dieser soll im Mai 2027 in die Kinos kommen, wie Walt Disney Lucasfilm am Donnerstag bekannt gab. „Star Wars: Starfighter“ spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von „Der Aufstieg Skywalkers“ aus dem Jahr 2019, heißt es in einer Presseaussendung. Außerdem kündigte Disney am Freitag eine neue „Star Wars“-TV-Serie „Maul – Shadow Lord“ an.