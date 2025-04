18 Jahre nach Auswilderung: Gänsegeier aus dem Innsbrucker Alpenzoo in Kärnten gesichtet

Ein über 20 Jahre alter Gänsegeier aus dem Alpenzoo Innsbruck wurde kürzlich im Lesachtal in Kärnten entdeckt.

Der Vogel wurde nämlich kürzlich – neben einem weiteren „Kollegen“ – auf einem Wirtschaftsweg in St. Lorenzen im Lesachtal in Kärnten entdeckt. Er war mit einem markierten Ring mit der Kennzeichnung „Z26“ versehen. Letztlich stellte sich heraus: Es handelte sich um den ausgewilderten Alpenzoo-Gänsegeier.

Zuvor hatte man beim Leiter der renommierten Geierstation am Lago di Cornino im Friaul nachgefragt, der der Gänsegeier im Jahr 2004 übergeben worden war, teilte der Alpenzoo am Freitag mit. Dabei sei bestätigt worden: Bei „Z26“ handelte es sich um ebenjenen in der Tiroler Landeshauptstadt geschlüpften Vogel. Der Gänsegeier wurde dann schließlich im Jahr 2007 im Rahmen eines Artenschutzprogramms ausgewildert.