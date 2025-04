15-jähriger Autolenker starb bei Unfall in Oberösterreich, Schaulustige erschwerten Einsatz

Traun – Ein 15-Jähriger am Steuer eines Autos ist am Donnerstagabend im Stadtteil St. Martin in Traun (Bezirk Linz-Land) nach einem Überholmanöver gegen eine Werbetafel gekracht und tödlich verletzt worden. Die beiden anderen Insassen des Wagens wurden schwer verletzt. Der Rettungs- und Bergeeinsatz wurde durch eine große Zahl an filmenden Schaulustigen massiv erschwert, beklagte die Feuerwehr am Freitag.