Erster Telfer Jobtrip bot Jugendlichen Einblick ins Berufsleben

Am vergangenen Donnerstag erlebten Schülerinnen und Schüler aus Telfs beim „1. Telfer Jobtrip“ einen spannenden Einstieg in die Berufswelt. Die Veranstaltung, die erstmals stattfand, bot den Jugendlichen die Möglichkeit, in heimische Betriebe hinein zu schnuppern und selbst praktische Erfahrungen zu sammeln.

Während des Jobtrips zogen 81 Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schule und der Handelsschule in Gruppen los, um verschiedene Tätigkeiten und Arbeitsabläufe kennenzulernen. Dabei legten sie selbst Hand an: Ob Metallwerkstücke in der Firma Gannomat bearbeiten, Schnitzel in der Küche von „Tony’s Restaurant“ frittieren oder Hautcremen in der Engel Apotheke mischen – die Jugendlichen bekamen in zwanzig Betrieben einen direkten Einblick in die Arbeitswelt.