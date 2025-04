Der neue 5er-BMW: Elektrisch, geräumig, mächtig

So wuchs der Kombi auf gut fünf Meter und bietet bis zu 1700 Liter Laderaum samt allen Attributen der schönen Premium-Welt. Ergonomie, Fahrwerk, Lenkung: Hier bleibt BMW den Markenwerten verbunden und zeigt schon in der Harmonie der Komponentenabstimmung, dass in München nur auf höchsten Niveau gearbeitet wird. Fortschritt kann jedoch auch Rückschritt sein: Die nahezu perfekte Bedienung sowie die Armaturengestaltung hat uns in manchen Details im Vorgänger aber besser gefallen. Immerhin belässt es BMW bei den größeren Modellen bei der wohl besten Bedienlösung am Markt: dem Wählrad IDrive in der Mittelkonsole. Auf dem allerletzten Stand allerdings auch die Sprachbedienung. Noch etwas könnten Touring-Fans beim neuen Modell vermissen: Das nette, separat zu öffnende Heckfenster in der Heckklappe ist aufgrund aerodynamischer Erfordernisse (cW 0,25) Geschichte.