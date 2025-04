Treffen unter Freunden: Melonis Charme-Offensive bei Trump im Weißen Haus

Die italienische Regierungschefin reiste für einen Kurztrip in die USA. Dort traf sie nicht nur den US-Präsidenten, sondern auch Tech-Milliardär Elon Musk.

Washington – Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump können gut miteinander. Meloni bringt sich immer wieder als Vermittlerin im Zollstreit zwischen den USA und der EU ins Spiel. Am Donnerstag machte sie Trump im Weißen Haus ihre Aufwartung. „Ich bin sicher, dass eine Einigung erzielt werden kann. Wir können eine gemeinsame Basis finden“, erklärte Meloni zum Zoll-Streit, Sie lud Trump zu einem Besuch nach Italien ein. Dort könnte der US-Präsident auch mit Vertretern der EU zusammentreffen. „Wir müssen offen miteinander reden und uns auf halbem Wege treffen“, so Meloni, die von Trump in hohen Tönen gelobt wurde. „Ich mag Giorgia Meloni sehr, sie ist eine der wahren Führungspersönlichkeiten der Welt“, streute er ihr Rosen. Auch Trump zeigte sich überzeugt, dass es zu einer Einigung im Zollstreit mit der EU kommen könne.