Frühester „Durchstich“ seit Jahren: Großglockner Hochalpenstraße öffnet am Samstag

Fusch an der Glocknerstraße/Heiligenblut – Auf der Großglockner Hochalpenstraße ist am Freitag der alljährliche „Durchstich“ erfolgt - und zwar so früh, wie schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Die Rotationspflüge, die sich von Salzburger und Kärntner Seite durch den Schnee vorgearbeitet haben, trafen am Hochtor, der Passhöhe in 2504 Metern Höhe, zusammen. Die Panoramastraße wird nach der Wintersperre damit morgen, Samstag, wieder für den Verkehr freigegeben.