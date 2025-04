Österliche Chormusik aus verschiedenen Epochen im Kloster der Franziskaner

Die Augsburger Domsingknaben begeben sich auf eine Konzertreise voller musikalischer Tradition durch Österreich. Am 22. April gastieren sie in Schwaz.

Schwaz, Innsbruck – Die Augsburger Domsingknaben, geleitet von Domkantor Julian Müller-Henneberg, begeben sich vom 21. bis 26. April 2025 auf eine inspirierende Konzertreise durch Österreich. Der Auftakt erfolgt mit einem Konzert in Feldkirch, gefolgt von einem Auftritt in Schwaz, Pregarten bei Linz und einem krönenden Abschluss im Innsbrucker Dom.

Der Chor, der als Immaterielles Kulturerbe Bayerns ausgezeichnet wurde, bietet ein Konzertprogramm, das österliche Chormusik aus verschiedenen Epochen präsentiert. Werke von Gregor Aichinger, Johann Pachelbel und Karl Kraft stehen im Mittelpunkt und verbinden musikalische Tradition mit geistlicher Tiefe. Diese Auswahl lädt dazu ein, die österliche Festzeit in einem besonders stimmungsvollen Rahmen zu erleben. Die Augsburger Domsingknaben sind bekannt für ihre herausragenden Darbietungen.

In Schwaz erwartet die Besucher am 22. April um 19.00 Uhr ein Konzert in der Franziskanerkirche. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden gebeten. Die Tournee bietet nicht nur musikalische Darbietungen, sondern fördert auch die Begegnung auf persönlicher Ebene.